Eerste fietsenmakersopleiding in het Noorden start in Emmen

Er was nog geen opleiding tot fietsenmaker in het Noorden (foto: ANP PHOTO XTRA/Koen Suyk)

EMMEN - Negen enthousiaste mannen beginnen vandaag aan de opleiding tot fietsenmaker in Emmen.

Fietsenhandelaar Theo Brüning en commercieel manager van FC Emmen Henk Eising namen het initiatief voor de opleiding, want die was er nog niet in het Noorden. "Er is behoefte aan en vooral in het Noorden. Het UWV ziet het ook als een kans", aldus Theo Brüning.



Brüning was zelf ook fietsenmaker en is blij dat er nu een opleiding in Emmen is. "Het fietsenmakersbloed kruipt toch waar het niet gaan kan." De negen fietsenmakers in spé starten vanmiddag met de opleiding. De studie duurt drie tot vier maanden, daarna doen de deelnemers examen. Ook lopen de studenten stage bij negen fietsenmakers in de regio.