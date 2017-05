Vijf vragen over de aanstaande wespenplaag

Mogelijk wespenplaag op komst (foto: Andries Ophof)

ASSEN - Wespenkoninginnen zijn momenteel druk op zoek naar een plekje voor een nest. Het zijn er flink meer dan gebruikelijk voor de tijd van het jaar en dus kan er deze zomer een wespenplaag ontstaan.

Vijf vragen over de mogelijke plaag aan ongediertebestrijder Geert Komduur.



1. Hoe kan het dat er meer koninginnen zijn dan andere jaren?

"Vorig jaar hebben we heel weinig last gehad van wespen en er zijn twee generaties wespen opgegroeid. In het najaar zijn de koninginnen uitgekomen en die worden nu actief. Op het moment dat het mooi weer wordt komen ze uit hun oude nesten en zoeken ze een plekje om een nieuw nest te beginnen."



2. Hoeveel zijn het er?

"Soms wel twintig koninginnen per adres. Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Ik krijg al vier weken meldingen van wespenkoninginnen. Dat is ook bij collega's in de rest van het land het geval."



3. Als ik een koningin zie vliegen, heb ik dan al een nest bij mijn huis?

"Een enkele keer kan het voorkomen dat ze al een klein nestje hebben gebouwd, maar in acht van de tien gevallen gaat het om koninginnen die aan het verkennen zijn."



4. Wanneer begint de plaag?

"Als het weer zo blijft als nu gaan we over twee of drie weken de eerste grote nesten tegenkomen. Als er nog een paar stevige regenbuien vallen kan het nog meevallen."



5. Wat kun je doen om te voorkomen dat je een wespennest bij je huis krijgt?

"Veel mensen hebben in hun huis ventilatieopeningen. Die kun je dichtstoppen met speciale roosters, om te voorkomen dat de wespen daarin gaan nestelen. Daarnaast moet je goed kijken of je in je tuin regelmatig activiteit ziet van wespen. Als je veel wespen heen en weer ziet vliegen, moet je er nu bij zijn."