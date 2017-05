Voorwaardelijke boete voor dierenarts die kilo’s antibiotica leverde

Dierenarts krijgt boete voor leveren van antibiotica (foto: Pixabay)

DEN HAAG - Een dierenarts uit Rolde heeft een voorwaardelijke boete van duizend euro gekregen, omdat hij antibiotica bij een paardenhandelaar afleverde. De handelaar diende de antibiotica zelf toe, terwijl dat alleen door een dierenarts mag gebeuren, na onderzoek van de dieren.

De handelaar verkocht slachtpaarden die ook voor menselijke consumptie werden gebruikt. Het is onduidelijk of de volksgezondheid risico heeft gelopen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit deed onderzoek bij de paardenhandelaar en trof in Vries zes kiloverpakkingen aan waar antibiotica in had gezeten.



Het Tuchtcollege in Den Haag besloot dat de man een voorwaardelijke boete kreeg, omdat hij eerder al een bestuurlijke schikking van 10.000 euro betaalde.



Het Tuchtcollege tilt zwaar aan de zaak omdat het gebruik van antibiotica tot resistentie kan leiden. De overheid heeft daarom het gebruik van antibiotica in de veehouderij onder streng toezicht gesteld. Dierenartsen moeten daaraan meewerken.



De dierenarts kan in hoger beroep gaan tegen de voorwaardelijke boete.