Automobilist met 211 kilometer per uur over A28

De man moest zijn rijbewijs inleveren (foto: RTV Drenthe)

BEILEN - Een 48-jarige man uit Ede is vanochtend zijn rijbewijs kwijtgeraakt. Hij reed ruim 80 kilometer per uur te hard over de A28.

Ter hoogte van Beilen werd zijn snelheid met een lasergun gemeten. De man reed 211 kilometer per uur, waar een maximumsnelheid van 130 is toegestaan.