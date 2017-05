Zeldzame zilveren maan vliegt weer in Drenthe

De zeldzame zilveren maan is in Drenthe gezien

ASSEN - Goed nieuws voor vlinderliefhebbers: de zilveren maan is weer in Drenthe gespot. Deze zeldzame vlinder komt op slechts een paar plekken in Nederland voor. Pauline Arends, boswachter bij Staatsbosbeheer, is verguld met de komst van het insectje.

“Ik heb er zelf een mogen zien”, vertelt Arends enthousiast. “Hij komt op twee plekken in Drenthe voor, namelijk in het Reestdal en het Hart van Drenthe. De zilveren maan is een zeldzame vlinder, die op vliegplaatsen in grote aantallen kan voorkomen. Ze houden zich vaak op in een gebied van ongeveer een halve hectare.”



Nymphalidae

De bijzondere vlinder lijkt op het landkaartje. Deze vlindersoort komt in heel Europa voor en behoort tot dezelfde familie als de zilveren maan, de Nymphalidae. “Maar waar het landkaartje van bossen, tuinen, en bosranden houdt, is de zilveren maan gek op vochtig grasland.”



Het landkaartje komt veel voor, maar de zilveren maan heeft het moeilijk. “Dat komt door het verdwijnen van z’n leefgebied. De zilveren maan is nogal kieskeurig wat betreft het leefgebied”, vertelt Arends. “Zo moet het gras dus vochtig zijn en moet er een moerasviooltje staan, waar geen hoge vegetatie omheen moet zijn.”



Uitsterven

Ondanks dat deze vlindersoort het zwaar heeft, verwacht de boswachter niet dat ze zullen uitsterven. Wie overigens zelf een zilveren maan wil spotten: in het voorjaar en aan het eind van de zomer is de kans het grootst.