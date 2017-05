Werknemers Honeywell Emmen nemen het op voor ontslagen collega's in Silvolde

Personeel Honeywell is solidair met ontslagen collega's (foto Google Streetview)

EMMEN - Werknemers van Honeywell in Emmen leggen hun werk morgen om twaalf uur even stil. Ze krijgen bezoek van ontslagen collega's van de vestiging in het Gelderse Silvolde.

Een groot deel van de banen bij Elster-Instromet in Silvolde, onderdeel van Honeywell, wordt geschrapt. De productie van meetapparatuur wordt verplaatst naar Duitsland. De Achterhoekers protesteren daartegen en maken een ronde langs andere vestigingen van Honeywell.



Tijdens de pauze worden de ontslagen werknemers in Emmen op het kantoor van Honeywell ontvangen. "Ze willen in Emmen laten zien dat ze solidair zijn met hun ontslagen collega's in Silvolde", zegt vakbondsbestuurder Wilfred Beens van FNV Metaal.



Na het bezoek aan Emmen gaat de trip weer verder het land in.

Door: Andries Ophof