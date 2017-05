Natte droom voor mannen: een bierbad

Ben Hut maakt een schuimbad van bier (foto: RTV Drenthe)

ZUIDWOLDE - Hij had al eens een bierlucht gemaakt als parfum voor de band Mooi Wark, maar een schuimbad van bier had Ben Hut nog nooit eerder bedacht.

Het was de brouwer van Jonge Beer uit Hoogeveen die Hut vroeg of hij iets met bier voor hem kon maken. "Ik zei, geef me de tijd. En na een wandeling op het Dwingelderveld kwam het idee in mij op: een bierbad."



Mooiste Meisje van Staphorst

In zijn geurlab De Hutte in Zuidwolde maakt en bedenkt Hut verschillende luchten als parfum of voor in bad. "Ik heb bijvoorbeeld Hunebed Shampoo, die ruikt echt naar Drenthe." Maar de meeste bekendheid kreeg Hut misschien wel met de geur van het Mooiste Meisje van Staphorst. "Zelfs de Duitse televisie is toen nog geweest, het ruikt lekker bloemig."



De hele ruimte in Zuidwolde staat vol met allerlei luchtjes, zoals Boerenlucht, Schaophokke Locht, maar ook een busje met de lucht van een nieuwe auto. Maar de Badbal met bierlucht wordt zijn grootste succes, denkt Hut. "Dit is toch fantastisch! Moet je ruiken, alsof je in de kroeg zit."