Ondernemend: Woonconcept bouwt ruim tweehonderd nieuwe sociale huurwoningen in Meppel

Woonconcept bouwt ruim tweehonderd nieuwe sociale huurwoningen in Meppel

Woonconcept doet wat aan de lange wachtlijsten (foto archief/RTV Drenthe)

MEPPEL - Woningcorporatie Woonconcept in Meppel gaat de komende jaren weer flink investeren in nieuwbouw en energiemaatregelen. Meppel kent voor sociale huurwoningen een wachttijd van zo'n zes tot zeven jaar. En dat is veel te lang volgens Woonconcept.

De woningcorporaties in Nederland kenden vanwege bezuinigingen een aantal magere jaren. Dat geldt ook voor Woonconcept. De woningcorporatie is actief in de gemeenten Meppel, Hoogeveen, Assen en Steenwijkerland. In totaal heeft ze 12.500 woningen in portefeuille.



We stonden aan de rand van de afgrond

Er is flink bezuinigd en gereorganiseerd volgens directeur Nicole Peters van Woonconcept. Ze zit sinds anderhalf jaar op haar post. "We hebben financieel echt aan de afgrond gestaan. We mochten niet meer investeren. Gelukkig hadden we wat op de spaarrekening staan om bouwprojecten af te maken."



Inmiddels is er weer ruimte voor investeringen, zegt ze in het TV Drenthe programma Ondernemend.



Lange wachttijden

De bouw van goedkope huurwoningen is de komende jaren prioriteit. De wachtlijst voor een dergelijke woningen is in Meppel tussen de zes en zeven jaar. Dat blijkt uit onderzoek van Woonconcept en de gemeente Meppel. "We hebben met de gemeente afgesproken dat we de komende vijf jaar 220 woningen gaan bouwen om de wachttijd te verkorten. We hebben zelf grond en kijken of we nog ergens anders kunnen bouwen."



Energieneutraal

De woningcorporatie uit Meppel gaat haar woningen in de gemeente Assen verkopen. De opbrengst wordt gebruikt om woningen in de andere regio's energiezuinig te maken. "We hebben besloten om in 2050 een energieneutraal te zijn. We zijn het nu aan het berekenen of het haalbaar is en dat ziet er goed uit."



De investering die Woonconcept de komende jaren doet ligt tussen de 20 en 25 miljoen euro.

Door: Andries Ophof Correctie melden