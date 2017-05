IJhorst krijgt uitkijktoren in het Reestdal

IJHORST - Het college van burgemeester en wethouders is akkoord met het plan van de Dorpsraad IJhorst om een uitkijktoren van vijftien meter hoog te bouwen in het Reestdal, bij de Drentse grens.

De gemeenteraad moet er volgens RTV Oost nog wel een besluit over nemen. Landschap Overijssel is ook akkoord met de plannen en ook aanwonenden hebben geen bezwaar. Dat was aanvankelijk wel zo en daarom is de oorspronkelijke locatie gewijzigd.Eerst zou de toren aan het eind van het pad tegenover Het Vosje komen te staan. De toren komt nu meer westelijk langs de Reest, op grotere afstand van nabijgelegen particuliere kavels.In het ontwerp is gekozen voor een houten constructie met een natuurlijke uitstraling, die aansluit bij de bomen die de toren aan drie zijden omsluiten. De toren moet de economie in het dorp een impuls geven.Het dorp wilde niet zomaar een toren. Daar zit een nostalgisch gevoel achter. In het verleden stond er ook een uitkijktoren bij De Witte Bergen. Dat nostalgische element combineert de Dorpsraad met de wens het economisch draagvlak onder het dorp te versterken.De Dorpsraad ziet de beste kansen voor behoud van werkgelegenheid in het versterken van de toeristisch-recreatieve kracht van het dorp en de omgeving. Met de uitkijktoren willen de plannenmakers de mogelijkheden voor natuurbeleving verbeteren, niet alleen voor de eigen bevolking maar ook voor de gasten van recreatieparken in de buurt en voor dagrecreanten.De toren kost een kleine 80.000 euro. De financiering is nog niet rond. Inmiddels heeft de Dorpsraad een bijdrage gedaan, net als een aantal mensen uit de gemeenschap zelf. Op dit moment staat er nog een bedrag van 22.000 euro open.