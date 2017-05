Juf uit Emmen gebruikt populaire spinners voor rekenles

De fidget spinner wordt ingezet als hulpmiddel om te leren rekenen (foto: RTV Drenthe) De leerlingen hebben allemaal hun eigen spinner (foto: RTV Drenthe)

EMMEN - De fidget spinner is niet meer weg te denken van het schoolplein. Ze zijn er in allerlei kleuren en bijna elke leerling heeft er inmiddels één tussen duim en wijsvinger. Ook Juf Anne van de Kardinaal Alferinkschool in de Emmer wijk Bargeres heeft de hype omarmd.

Zij heeft speciale draaikaarten gemaakt voor de spinners waar haar leerlingen van groep drie mee kunnen rekenen. Door meerdere keren te draaien krijgen de kinderen verschillende getallen. Die kunnen ze dan vermenigvuldigen, optellen en aftrekken.



Omgebouwd

"Bijna iedereen heeft er eentje en ik vond het best irritant worden in de klas. Toen dacht ik: kan ik ze niet gebruiken in de les? Op internet vond ik in Amerika iets soortgelijks met een pijl. Dat heb ik toen omgebouwd naar deze kaarten voor mijn klas", zegt Anne Marissen.



Omdat de klas van Marissen enthousiast zit te rekenen besluit ze haar lesmethode op internet te zetten. "Toen het werd gedeeld op Facebook ging het ineens erg snel", vertelt ze enthousiast. "Inmiddels hebben al meer dan tachtigduizend juffen en meesters mijn voorbeeldkaarten gedownload."



Leuker dan een boek

De leerlingen van juf Anne hebben inmiddels bijna allemaal hun eigen spinner. Maar omdat het zo'n rage is, zijn de draaischijfjes in veel winkels inmiddels uitverkocht. "Dit is veel leuker dan rekenen uit een boek omdat je steeds andere sommen krijgt", vertelt LouLou. "Je kunt kiezen of je tafelsommen wilt maken of juist wilt optellen", zegt Gijs.



Juf Anne heeft voor elk niveau verschillende kaarten gemaakt. En ze zit ondertussen niet stil. Ze heeft ook al draaikaarten ontworpen om met taal te oefenen.

Door: Ineke Kemper Correctie melden