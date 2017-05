Daley Sinkgraven kan eerste Drent worden in Europese finale

VOETBAL - Daley Sinkgraven speelt woensdagavond mogelijk de belangrijkste wedstrijd van zijn leven. De voetballer uit Meppel staat met Ajax in de finale van de Europa League.

Ajax speelt dan in Stockholm tegen Manchester United en misschien wel met Sinkgraven als linksback. Sinkgraven wordt daarmee waarschijnlijk de eerste Drent die een Europese finale speelt.De Meppeler was vrijwel het hele seizoen de vaste keuze van trainer Peter Bosz, maar de voetballer kwam sinds april niet meer in actie.Sinkgraven liep in de kwartfinale tegen FC Schalke 04 een knieblessure op. Afgelopen donderdag trainde hij voor het eerst weer mee met de groep. De kans is daarom groter dat Bosz kiest voor Jaïro Riedewald op linksback, als vervanger van de geschorste Nick Viergever.Sinkgraven speelde dit seizoen zeven Europese wedstrijden voor Ajax, waarin hij niet scoorde. In de eredivisie deed hij 24 keer mee en maakte hij één doelpunt.