'Drentse huizenmarkt is weer helemaal opgekrabbeld'

Het gaat niet slecht op de Drentse woningmarkt (foto: ANP XTRA/Lex van Lieshout)

ASSEN - Ondanks de lichte daling van het aantal makelaarsbedrijven in Drenthe gaat het niet slecht op de Drentse woningmarkt. Dat zegt Wim Stuursma van de Nederlandse Vereniging voor Makelaars (NVM) Drenthe.

Drenthe telt dit jaar als enige provincie in Nederland minder makelaarsbedrijven dan in 2016. "Ik denk dat dat leeftijdgebonden is, dat sommige kantoren vanwege de leeftijd gestopt zijn. Ik verwacht eigenlijk dat het aantal niet verder terugloopt. Het zou een kleine vergrijzingsdip kunnen zijn."



Risico

Volgens Stuursma nemen huizenkopers meer risico's. "Als je naar het eerste kwartaal kijkt, zitten we al 24 procent hoger dan vorig jaar rond deze tijd. We zitten nu alweer op de aantallen van voor de crisis, de aantallen van 2006. Als je weet dat het huis van je buurman binnen een week of twee weken wordt verkocht, dan vertrouw je erop dat jouw huis in dezelfde snelheid verkocht gaat worden."



Tijdens de crisis was het consumentenvertrouwen veel minder. "Nu zie je het omgekeerde effect. Iedereen durft weer te verkopen, de doorlooptijd neemt enorm af en woningen worden snel verkocht. Iedereen heeft vertrouwen dat het gaat lukken", zegt Stuursma.



Positief

Stuursma is optimistisch over de korte termijn. "Wij hebben aan het begin van het jaar gezegd dat wij verwachten dat de prijzen met een procentje of drie, vier gaan stijgen dit jaar, als de rente ook laag blijft. Het aantal verkochte woningen neemt toe, mits ook weer genoeg te koop gezet gaat worden."