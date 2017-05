Sporthal De Boerhoorn in Rolde wordt niet uitgebreid

De Boerhoorn in Rolde wordt niet uitgebreid (foto: RTV Drenthe)

ROLDE - Wethouder Henk Heijerman voert geen grote wijzigingen door in het plan voor de herontwikkeling van ontmoetingscentrum en sporthal De Boerhoorn in Rolde.

Als het aan de wethouder ligt, wordt het multifunctionele gedeelte van De Boerhoorn gesloopt en opnieuw opgebouwd, samen met een gezondheidscentrum. De nieuwbouw komt tegen de bestaande sporthal aan. Het nieuwe voorstel is in die opzichten gelijk aan een eerder gepresenteerd plan.



Nieuwe sporthal

Sportclubs in Rolde wilden dat ook de sporthal zou worden uitgebreid, omdat sportverenigingen in het dorp niet genoeg ruimte hebben. Volgens de wethouder is daar geen sprake van.



De Boerhoorn wordt, vergeleken met sporthallen in andere dorpen, juist minder vaak gebruikt.



Verbetering

De gemeente Aa en Hunze wil De Boerhoorn verbeteren. In het ontmoetingscentrum staan veel ruimtes leeg en de inkomsten vallen tegen. Jaarlijks legt de gemeente twee tot drie ton bij om de exploitatie rond te krijgen. In het nieuwe plan wordt bespaard op energie. Bovendien moet het pand aantrekkelijker worden voor huurders.



De nieuwbouw kost de gemeente zo'n 2,5 miljoen euro. De jaarlijkse kosten worden volgens de wethouder teruggebracht tot 88.000 euro.

Door: Jeroen Kelderman