Stuw bij Gieterveen toch niet vernield: 'Bleek een constructiefout te zijn'

GIETERVEEN - Waterschap Hunze en Aa's ontdekte afgelopen weekend twee vernielde stuwen bij Gieterveen. Maar nu blijkt dat een van die stuwen helemaal niet vernield is. "Het bleek daar te gaan om een constructiefout", zegt Marco Bos van het waterschap.

"Het toeval wil dat op twee plekken dicht bij elkaar de stuwen kapot waren", vervolgt hij. "Bij eentje zagen we al snel dat het om vandalisme ging. We gingen er dus van uit dat het bij die andere stuw ook zo was."Volgens Bos zijn de stuwen vier jaar geleden aangelegd. "Bij eentje is dat niet goed gegaan. Met het verstrijken van de jaren is het uitgespoeld. De uitspoeling was zo groot, dat de damwanden aan weerszijden van de stuw zijn ingezakt." De andere stuwen verkeren nog wel in goede staat. "Maar we houden het de komende tijd in de gaten."Het waterschap is bezig met de reparaties. "Er is nu een noodoplossing. We hebben een grote damwand geplaatst om ervoor te zorgen dat er voldoende water in komt te staan." De komende drie weken wordt gezocht naar een permanente oplossing.De schade verhalen op de aannemer heeft geen zin, zegt Bos. "Die is inmiddels failliet, dus daar is niet veel meer aan te doen."Bij de stuw die vernield was, bleek dat er twee draden waren doorgeknipt. "Dat waren draden van kleppen die het water hoog of laag kunnen houden. Dat was vrij snel gerepareerd." Wie er achter de vernieling zit, weet Bos niet. "We hebben ook geen aangifte gedaan. In zulke gevallen is het zoeken naar een speld in een hooiberg."