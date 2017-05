'Als ik dan toch moet verliezen, dan maar van Lionel Messi'

VOETBAL - Eigenlijk vindt hij het helemaal niets. Tweede worden in de strijd om de topscorerstitel in Europa. Alleen plek 1 telt voor Bas Dost. Maar met zijn 34 goals voor Sporting Portugal moet hij één man boven zich dulden: Lionel Messi van FC Barcelona.

Bas Dost sluit seizoen af in stijl: met drie goals

"Als ik dan toch van iemand moet verliezen, dan heel graag van Messi", lacht de oud-spits van FC Emmen. "Als je ziet welke spelers er in de top van het klassement staan, dan kan ik ook alleen maar trots zijn.""De titel gaat naar een absolute wereldster. Of ik inmiddels ook tot die categorie behoor? Het gaat in ieder geval wel heel goed. Ik kwam hier als duurste aankoop ooit, kreeg meteen veel vertrouwen en heb het hier geweldig naar mijn zin. Toch is het seizoen, puur persoonlijk, echt boven verwachting goed gegaan. Volgens de statistieken loop ik 1 op 1, maar ik heb maar 31 duels van de 34 gespeeld. Dus eigenlijk is het gemiddelde hoger", zegt Dost.Voorafgaand aan de laatste wedstrijd van Sporting Portugal, thuis tegen Chaves, stond Dost nog drie treffers achter Messi. "Maar ik had geen moment de illusie dat ik nog op gelijke hoogte zou kunnen komen. Hij scoort altijd en overal, dus ook na mijn derde doelpunt gisteravond wist ik eigenlijk wel dat dat niet voldoende zou zijn geweest. In de voorgaande twee wedstrijden had ik moeten scoren, dan had het nog spannend kunnen worden."De 27-jarige international eindigde met Sporting Portugal op de derde plaats in de eindstand, onder kampioen Benfica en FC Porto. "Dat is gewoon niet goed genoeg. We hebben ons niet eens rechtstreeks geplaatst voor de Champions League, maar spelen in de voorronde. Dat moet volgend seizoen echt beter. Dat wordt ook mijn volgende doel hier: kampioen worden."Vanuit zijn huis in Lissabon bekeek Dost de eerste halve finalewedstrijd van zijn oude club FC Emmen tegen NEC. "FC Emmen begon prima, kwam voor en ik zag dat de sfeer op de tribune voor het eerst weer prima was. Helaas knalde NEC er na rust overheen. De uitwedstrijd heb ik niet gezien, maar dat was na het duel in Emmen al een vrij onmogelijke opgave."Dost zag dat zijn oude club vooral voorin machteloos was. "Ja klopt, ze missen een lange sterke spits. Maar een transfer naar Emmen gaat er komende zomer niet komen hoor, haha."