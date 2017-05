'Procedure vergunning nieuwe speelhal Emmen moet over'

De Raad van State buigt zich over de vergunning voor een automatenhal in de gemeente Emmen (foto: archief RTV Drenthe)

EMMEN - Als het aan JVH Gaming & Entertainment ligt, heeft de gemeente Emmen werk aan de winkel. Het bedrijf uit Den Bosch wil dat de vergunningsprocedure voor een nieuwe speelhal opnieuw gedaan wordt. JVH eiste dit bij de Raad van State.

JVH viel buiten de boot toen Emmen één vergunning in de aanbieding deed voor een nieuwe automatenhal. Die ging toen naar Awec Sandur die een hal op Parc Sandur mag gaan exploiteren. Die deuren zijn nog niet geopend, omdat JVH een rechtszaak heeft aangespannen.



Onduidelijkheid

JVH wilde een speelhal in Van der Valk Hotel Emmen openen. Toch ging de vergunning naar een andere onderneming. Het Bossche bedrijf vindt het echter onduidelijk waarom Emmen voor Parc Sandur heeft gekozen en niet voor Hotel Emmen. De Raad van State kon zich vinden in de kritiek en had een flink aantal kritische vragen aan de gemeente Emmen. Het gaat om mededinging waar geen harde richtlijnen voor zijn.



Een woordvoerder van de gemeente Emmen geeft als reactie dat er gezocht werd naar “het leukste plan op de mooiste plek.” De hal van Awec Sandur sluit volgens de gemeente aan bij de visie, omdat de hal in een leisure-omgeving komt waar nog veel meer vermaak is, zoals boten- en zwemvertier. Bij Van der Valk zijn minder faciliteiten, vindt de gemeente.



Zes weken

De gemeente zou aanvankelijk ook de verkeerde vergunningsprocedure hebben gevolgd. Daar zou JVH echter niet door zijn benadeeld, volgens Emmen. Het bedrijf uit Den Bosch denkt daar anders over. “Een hoop gedoe, maar als het moet doen we het over’’, aldus de gemeente na de zitting.



Als de Raad van State het besluit van de gemeente onderuit haalt, dan moet de hele procedure over. Dat kan jaren gaan duren. Ook kunnen nieuwe belangstellenden zich melden voor een vergunning. De uitspraak van de Raad van State is over ongeveer zes weken.