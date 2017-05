Gegijzelden hebben het nog altijd moeilijk: 'Ik ben er nogal van beschadigd'

BOVENSMILDE - "Ik heb eigenlijk dertig jaar niet geslapen. Ik was altijd bang. Ik vermeed donkere mensen." Gonda Boersma is een van de leerlingen van de school in Bovensmilde, die in 1977 gegijzeld werden door Molukkers.

Ik belandde in een therapeutische gemeenschap. En wie doet daar de deur open? Een treinkaper van Wijster. Roelof Snippe

Morgen is het veertig jaar geleden dat de treinkaping bij De Punt en de gijzeling van de school in Bovensmilde begonnen. Regisseur Coen Verbraak werkte een jaar lang aan de documentaire 'Wij willen leven!' - 40 jaar na de Molukse Kaping In de documentaire richt Verbraak zich op de verhalen van de overlevenden en hoe het nu met ze gaat. Zo sprak hij met de kinderen, ondertussen volwassenen, die destijds gegijzeld waren. "Ik dacht, die sliepen maar vier nachten in die school. Die impact daarvan zal wel meevallen, maar dat was niet zo", zegt Verbraak."Ik vind niet dat ik een makkelijk leven heb gehad", zegt Roelof Snippe, destijds leerling op de school in Bovensmilde. "Het is overeind proberen te blijven. Ik kan niet bedenken hoe mijn leven gelopen was, als dit niet was gebeurd. Ik ben er nogal door beschadigd. Zeer zwaar."Mede-leerlinge Boersma bevestigt dit gevoel. "Mijn moeder zei: ik was altijd een vrolijke meid die alles durfde. Daarna durfde ik niets meer en hield ik m'n mond." En Snippe: "Ik belandde uiteindelijk nog in een therapeutische gemeenschap. En wie doet daar de deur open? Een treinkaper van Wijster. Hij is aan het werk. En ik zit in de penarie."Ook twee passagiers uit de trein zijn nog lang bang geweest. "Als er onverwacht een vliegtuig over kwam, dan dook ik helemaal onder de tafel. Of dat vuurwerk met Oud en Nieuw, die geur. Dat doet me zo denken aan de elfde juni", vertelt Hendrien Maat."Ik heb me daar toch wel door laten leiden", zegt medetreinpassagier Rosemarie Oostveen. "Bijvoorbeeld door Molukkers te tellen als ik de trein instapte. Dan keek ik hoeveel erin zaten. Bij zes besloot ik uit te stappen. Dan werd het te veel, dan werd het een groep."Morgen, veertig jaar na dato, start een theaterproject bij Herinneringscentrum Westerbork over de Molukse acties en de impact daarvan. Vier getalenteerde leerlingen dragen een zelf geschreven lied op aan de slachtoffers aan beide zijden en aan de nabestaanden. Het theaterproject zal volgend jaar aan het einde van de zomer worden opgevoerd.