Oud-TT-winnaar Nicky Hayden overleden

MOTORSPORT - Oud-MotoGP wereldkampioen Nicky Hayden is overleden. De 25-jarige Amerikaan overleed aan de gevolgen van een fietsongeluk. Hayden werd vorige week woensdag aangereden in het Italiaanse Rimini en liep bij die aanrijding zeer ernstig hoofd- en borstletsel op.

Hij overleed vandaag in het Maurizio Bufalini ziekenhuis in Cesena.Hayden, die dit seizoen uitkwam in de World Superbikes, boekte in zijn loopbaan drie Grand Prix-zeges in de koningsklasse: de MotoGP. Één daarvan was op het TT Circuit van Assen, in 2006. In dat seizoen pakte hij ook zijn enige wereldtitel. Hayden, liefkozend 'Kentucky-kid' genoemd reed in de MotoGP van 2003 tot en met 2015.De winst die hij pakte in Assen had Hayden overigens te danken aan Colin Edwards, die in de GT-bocht onderuit ging.In 2016 keerde hij terug naar de World Superbikes, de klasse waar hij ook al in 2002 reed. Hayden koos voor het Ten Kate Honda team uit Nieuwleusen, waar hij teamgenoot werd van Michael van der Mark. Dit seizoen was Hayden teamgenoot van de Duitser Stefan Bradl. Eind april reed hij nog op het circuit van Assen, waar hij in de twee races als 14e en 9e eindigde.