Politie arresteert 'gewapende' man op spoor bij Assen

Agenten moesten hun wapen trekken (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - De politie heeft vanavond met getrokken pistolen een 'gewapende' man van het spoor in Assen gehaald. Volgens de politie wilde diegene zichzelf van het leven beroven door voor een trein te springen of zich neer te laten schieten door de agenten, een zogeheten 'suicide by cop'.





Na de aanhouding bleek dat de man in bezit was van een balletjespistool.



Agenten trokken daarop hun wapen en zeiden dat de man het pistool weg moest gooien. De politie heeft de man daarna in de handboeien geslagen en meegenomen voor verhoor.Na de aanhouding bleek dat de man in bezit was van een balletjespistool.