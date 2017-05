Brand in garage in Hoogeveen

De brandweer was snel ter plekke (Foto: Persbureau Meter)

HOOGEVEEN - Aan de Dotterbloemstraat in Hoogeveen is vanavond brand uitgebroken in een garage.

De brandweer was snel aanwezig en kon voorkomen dat de brand zich naar de woning verplaatste. Wel ontstond er brandschade.