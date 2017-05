Assen in de ban van kaboutermysterie

ASSEN - Waar ze vandaan komen weet niemand en wat ze er doen ook niet, maar bij het clubgebouw van de roeivereniging in Assen staan zo'n vijftig tuinkabouters.

De kabouters staan steeds in wisselende opstellingen.Een van de verhalen die rondgaan bij de roeiclub en in de rest van de buurt is dat het met een verjaardag te maken zou hebben. Iemand zou 50 jaar zijn geworden. Kennissen zouden de kabouters bij wijze van grap in de tuin hebben gezet. Maar hoe de kabouters dan bij de roeiclub terecht zijn gekomen is nog steeds een raadsel.