NAM belooft nulmetingen boven gasvelden Eleveld en Vries-Zuid

EKEHAAR - De NAM gaat zogeheten nulmetingen verrichten bij gaswinningen in Noord-Drenthe. Dat bleek vanavond tijdens een informatiebijeenkomst in Ekehaar.

Bij een nulmeting wordt bijvoorbeeld een gebouw van alle kanten op de foto gezet, zodat later bekeken kan worden of er nieuwe schades zijn. "De vraag om zulke metingen hebben we heel vaak gekregen", zegt NAM-woordvoerder Kirsten Smit.



Eleveld en Vries-Zuid

Het is nog niet bekend hoe de metingen worden uitgevoerd. De NAM wil eerst van de gemeenten en bewoners horen wat hun wensen zijn. "Met name boven het Eleveld-veld, wat aardbevingsgevoelig is, en het gasveld Vries-Zuid gaan we nulmetingen doen", aldus Smit.



Kraampjes

De bijeenkomst in Ekehaar werd bezocht door zo'n twintig bezoekers. Mensen konden bij kraampjes van onder andere het ministerie van Economische Zaken, de NAM en Staatstoezicht op de Mijnen informatie krijgen over de gaswinning en mogelijke gevolgen.



Vernieuwd plan

De NAM wil tot 2023 gas winnen in elf bestaande velden in de regio rond Assen. De gasvelden vallen onder het zogenoemde Westerveldsysteem, dat zich bevindt onder de Drentse gemeentes Aa en Hunze, Assen, Midden-Drenthe, Noordenveld en Tynaarlo.



De kans op aardbevingen in het gebied is opnieuw geanalyseerd en ook de productie en bodemdalingsvoorspellingen zijn aangepast.



Morgen en woensdag zijn in De Nieuwe Kolk in Assen nog twee bijeenkomsten over het winningsplan. Betrokkenen kunnen tot 19 juni een zienswijze indienen tegen de plannen.

