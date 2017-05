Toch geen Drents tintje aan Europa League-finale

Daley Sinkgraven met trainer Dennis Bergkamp (foto: ANP / Robin van Lonkhuijsen)

VOETBAL - Het had zo mooi kunnen zijn: een tweede Drentse voetballer in een finale van een Europacup, na Jaap Bos uit Emmen. Daley Sinkgraven uit Meppel is door Ajax-trainer Peter Bosz niet in de wedstrijdselectie opgenomen.





Enige Drent

Bos, geboren in Emmen, blijft daarmee de enige Drentse voetballer die een Europa Cup-finale speelde. Dat was in het seizoen 1974/1975 met FC Twente tegen Borussia Mönchengladbach in de UEFA Cup-finale.



In Duitsland speelde Bos de gehele wedstrijd (0-0). De return eindigde in een deceptie. Bos verliet na 53 minuten spelen het veld en FC Twente verloor in eigen huis met 5-1. Bos speelde naast FC Twente voor GVAV, FC Groningen en SC Cambuur.



