Omzetstijging voor De Bonte Wever in recordjaar voor de horeca

ASSEN - Met de 74ste plaats is De Bonte Wever in Assen het hoogste genoteerde Drentse bedrijf in de lijst van grootste horecabedrijven van Nederland.

De lijst is samengesteld door vakblad Misset Horeca. Gekeken wordt naar de omzet van bedrijven. De Bonte Wever haalde in 2016 een omzet van 15,8 miljoen euro. Dat is 1,9 procent meer dan in 2015, toen het evenementencentrum een omzet van 15,5 miljoen haalde.De Bonte Wever was niet het enige bedrijf met een omzetstijging. Sterker nog, Misset Horeca spreekt van het beste jaar in de geschiedenis van de lijst. De omzet van de honderd grootste horecabedrijven steeg met 9,5 procent naar een totaal van 6,86 miljard euro.McDonald's is met een omzet van 732 miljoen euro het grootste horecabedrijf van Nederland, gevolgd door Van der Valk (632 miljoen) en NS Stations Retailbedrijf (361,2 miljoen).