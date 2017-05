Bomen met een verhaal, maar niemand kent ze

Een app gaat de verhalen van de bomen vertellen (foto: Pixabay.com)

ASSEN - In het wandelgebied bij de golfbaan ten noordwesten van Assen staan bijzondere bomen. Allemaal hebben ze hun eigen verhaal. Probleem: niemand kent die verhalen.

Een app brengt hier verandering in. "Ik kan mij voorstellen dat je als wandelaar door het gebied loopt en denkt 'mooie bomen', maar wat is het verhaal achter de bomen?'' vertelt Ivo Baurichter van het bestuur.



De verhalen over de bomen die staan in het Arboretum Assen, het bomenpark, komen in de app. ''In Assen hebben de bomen de specialiteit dat ze uit drie werelddelen komen: Azië, Europa en Noord-Amerika. Elke boom heeft een verhaal. Zo zijn er bomen die bij tempels hebben gestaan, bomen met meerdere naalden en bomen die heel hoog kunnen worden''.



De informatie die nu op de bordjes bij de bomen staan is beperkt. ''In de app past veel meer informatie''. Geïnteresseerden moeten nog even wachten, want de app is aan het einde van het jaar klaar.