Ondernemers in Coevorden stemmen voor gezamenlijk fonds

(Foto: RTV Drenthe / Erwin Kikkers)

COEVORDEN - In Coevorden komt volgend jaar een bedrijfsinvesteringszone (BIZ). Een meerderheid van de betrokken ondernemers stemde in met het plan.

De ondernemers leveren allemaal een financiële bijdrage. Dit geld wordt gebruikt om het bedrijvengebied te versterken.



68 procent van de ondernemers van bedrijventerreinen De Holwert, De Hare, Het Leeuwerikenveld en Het Europark stemden in met het plan.



Samen sterker

De bijdragen komen in een fonds dat beheerd wordt door ondernemersvereniging Ondernemend Coevorden. Die besteedt het geld bijvoorbeeld aan goede beveiliging, de uitstraling van het bedrijventerrein en betere belangenbehartiging. De gemeente Coevorden int het geld bij de ondernemers en maakt het vervolgens over naar de vereniging.



Ondernemend Coevorden verwacht dat het fonds de ondernemers geld zal gaan besparen. Door het delen van de kosten is het volgens de vereniging gemakkelijker om tegemoet te komen aan de gezamenlijke belangen op de bedrijventerreinen.



Van de 260 stemgerechtigde ondernemers hebben 151 daadwerkelijk hun stem laten horen. Honderd van hen stemden voor de plannen. Vanaf 1 januari 2018 wordt de BIZ ingevoerd.