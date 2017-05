Bestuurder met verlopen rijbewijs van de weg gehaald

Het rijbewijs van de bestuurder was al drie jaar verlopen (foto: RTV Drenthe)

HOOGEVEEN - Een bestuurder is maandagmorgen op de Kinholtsweg in Hoogeveen aan de kant gezet omdat de APK van zijn auto meer dan negen maanden was verlopen.

De politie gaf de man een stopteken. Tijdens de controle bleek ook dat het rijbewijs van de bestuurder sinds 2014 was verlopen. In 2016 werd de man ook al aangehouden voor het rijden met een verlopen rijbewijs. De politie heeft zijn auto nu in beslag genomen.