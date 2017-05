Aftrap theatervoorstelling over Molukse treinkaping

WESTERBORK - In Herinneringscentrum Kamp Westerbork wordt vanmiddag het startsein gegeven voor het theaterstuk Aan de Andere Kant. Het stuk belicht de gijzeling van de lagere school in Bovensmilde en de kaping van de trein bij De Punt van twee kanten. Ook de andere Molukse acties en de achtergronden daarvan komen aan bod.

De voorstelling is een initiatief van de Stichting Gedeelde Verhalen en zal over een jaar worden opgevoerd. Tijdens de aftrap vandaag kunnen aanwezigen suggesties doen voor de inhoud van het stuk. Ook wordt er met behulp van videoclips ingezoomd op vier slachtoffers; twee van Molukse en twee van Nederlandse zijde.De beide kanten van het verhaal in hetzelfde theaterstuk belichten is volgens Anne van Slagereren, initiatiefnemer van de Stichting Gedeelde Verhalen, niet gemakkelijk. "Als je de nadruk op de Molukse kant legt, dan zijn de Nederlanders boos - en andersom ook. Het ligt nog steeds gevoelig. Onze stichting wil de verhalen vertellen en daarmee begrip en duidelijkheid krijgen."Een script is er nog niet, maar Van Slageren heeft al wel wat grote lijnen in gedachten. Het verhaal begint in Westerbork, waar Molukkers in de jaren 50 in het vroegere kamp werden ondergebracht. Dat werd toen Kamp Schattenberg genoemd. "We gaan het stuk beginnen in Westerbork, dan zie je dat het eigenlijk wel fout had moeten gaan. Daarna switchen we naar de jaren '70 en kijken we naar de blanke Nederlander die denkt: 'hoe halen ze het in hun hoofd'."De voorstellingen zullen plaatsvinden in Kamp Westerbork en in Bovensmilde. Het is vandaag precies 40 jaar geleden dat in De Punt een trein werd gekaapt en dat de lagere school in Bovensmilde werd bezet.Er is nog geen vaste datum voor het toneelstuk. De stichting is nog op zoek naar toneelspelers die mee willen doen.