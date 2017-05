1300 patiënten maken gebruik van mammacentrum in Hoogeveen

HOOGEVEEN - 1300 Patiënten hebben gebruikgemaakt van het Mammacentrum in het ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen afgelopen jaar.

Vorig jaar opende de polikliniek voor borstkankerpatiënten. Zowel mannen als vrouwen komen bij de kliniek terecht als ze borstafwijkingen hebben.Bijzonder aan het centrum is dat er binnen een dag onderzoeken plaatsvinden en diezelfde dag er een uitslag is. ''De onzekerheid als je vermoedt dat er iets mis is, is zenuwslopend. Die periode moet zo kort mogelijk zijn", aldus oncologisch chirurg Léonie Smit.75 tot 80 procent van de patiënten die bij het Mammacentrum terechtkomen, kan na een dag gerustgesteld worden en blijkt er niet iets ergs aan de hand.