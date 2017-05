Flinke subsidie voor zorgopleidingen in het Noorden

Het geld is bedoeld voor Healthy Aging-opleidingen (Foto: ANP / Erik van 't Woud)

ASSEN - Samenwerkingsverband NetwerkZON krijgt 245.000 euro van Minister van Onderwijs Jet Bussemaker. Het is de eerste keer dat het zogeheten doelmatigheidsproject Zorg en Welzijn wordt toegekend.

De mbo-subsidie is bedoeld voor het project 'leer netwerken' van NetwerkZON. Leerlingen van verschillende mbo-zorgopleidingen leren binnen het werkveld goed met andere soorten beroepen samen te werken.



"Een voorbeeld is dat diëtisten en fysiotherapeuten goed met elkaar kunnen communiceren en onderling weten waar ze het over hebben. Dat is een van de nieuwste vormen van werken en leren", vertelt Jelly Zuidersma van NetwerkZON.



Gezond ouder worden

Specifiek gaat het geld naar opleidingen die zich richten op Healthy Ageing: gezond ouder worden. "De studenten worden opgeleid om ouderen en mensen met een beperking te leren hoe ze gezond kunnen leven", legt Zuidersma uit.



Uiteindelijk moeten studenten via het project gemakkelijker en sneller na hun opleiding aan een baan komen. Het project ontving eerder al een subsidie van ruim 585.000 euro uit het Regionaal Investeringsfonds.



NetwerkZON is een samenwerkingsverband van onder meer het Drenthe College, het Alfa College, de Hanzehogeschool en vijf Drentse gemeenten.