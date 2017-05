Stelling: Ik mijd evenementen waar veel publiek op afkomt

ASSEN - In het Engelse Manchester zijn bij een zelfmoordaanslag gisteravond tijdens een concert van de Amerikaanse zangeres Ariana Grande zeker 22 mensen omgekomen. Tientallen mensen raakten gewond.

De zangeres trad vorige week nog op in Amsterdam in de Ziggo Dome. Hoe zit het met u? Schrikt het u af om nog naar grote evenementen te gaan?