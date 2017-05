Film toont geschiedenis Koloniën van Weldadigheid

FREDERIKSOORD/VEENHUIZEN - Begin 19e eeuw richtte generaal Johannes van den Bosch de zeven Koloniën van Weldadigheid op. Een nieuwe audiovisuele presentatie in de vier bezoekerscentra van de kolonie brengt dit unieke verhaal van armoedebestrijding opnieuw tot leven.

De zeven Nederlandse en Belgische Koloniën van Weldadigheid hadden als doel de armoede in de 19e eeuw uit te roeien, door van arme paupers brave en hardwerkende burgers te maken. Vanaf 1818 stichtte de Maatschappij van Weldadigheid in zeven jaar tijd zeven landbouwkoloniën in onder andere Frederiksoord en Merksplas (België). Nu is er dus een film over die tijd.Douwe Huizing, projectleider Koloniecentrum, is enthousiast over het project. "De presentatie vertelt de gemeenschappelijke geschiedenis die in 1818 begon. Tijdens de presentatie worden vragen gesteld als 'Hoe is de totstandkoming van de zeven Koloniën van Weldadigheid gerealiseerd' en 'Wat was het idee erachter?'"Een bureau uit Utrecht heeft de geschiedenis tot leven gewekt. "Zo zijn er prenten, foto´s en archiefstukken gebruikt", aldus Huizing. "Hoofdpersoon is Johannes van den Bosch die de bezoekers meeneemt in zijn visioen van een betere wereld. In een decor van geanimeerde prenten en schilderijen brengt Van den Bosch de tijd terug en leidt je rond in ‘zijn’ Koloniën. De hoofdpersonage wordt vertolkt door Dragum Bakema, die bekend is van zijn rol in theaterproductie Het Pauperparadijs. Voor onze presentatie gebruikt hij zelfs hetzelfde uniform als uit die productie."De audiovisuele presentatie is tot stand gekomen door een samenwerking tussen het Drents Archief en de bezoekerscentra. Huizing beschouwt de film als een nieuwe standaard voor wat het Koloniecentrum wil laten zien aan de bezoekers. "De film duurt tien minuten, maar dat hangt van de locatie af waar het te zien is, want het is een film over een gemeenschappelijk verhaal, maar ook over de specifieke locatie zelf."Wie interesse heeft om de geschiedenis van de zeven Koloniën van Weldadigheid in beeld en geluid te zien, kan vanaf vandaag terecht in Museum De Koloniehof in Frederiksoord en in het Gevangenismuseum in Veenhuizen. In het voorjaar van 2018 is de presentatie ook in het nieuwe bezoekerscentrum van Ommerschans te bekijken.