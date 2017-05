Jürgen Locadia meldt zich af voor Oranje

Jürgen Locadia gaat niet mee met Oranje (Foto: ANP / Marco de Swart)

VOETBAL - Jürgen Locadia heeft zich vandaag afgemeld voor de komende drie interlands en de trainingsstage van het Nederlands elftal. De aanvaller van PSV voelt zich volgens de KNVB niet fit genoeg om mee te doen.

De Emmenaar en oud-speler van FC Emmen werd al vaker opgeroepen voor Oranje, maar speelde nog geen interland. Bij zijn eerdere oproep meldde Locadia zich ook al af wegens een blessure. Bas Dost, eveneens oud-speler van Emmen, is wel aanwezig.



Behalve Locadia hebben ook Marco van Ginkel en Daryl Janmaat aangegeven vanwege blessures niet naar het trainingskamp van het Nederlands elftal af te reizen. Bondscoach Fred Grim kan vanmiddag tijdens de training bij Quick Boys in Katwijk beschikken over twaalf spelers.



Volgende week woensdag speelt Nederland in Agadir tegen Marokko en vier dagen later in De Kuip tegen Ivoorkust. Op vrijdag 9 juni wacht Luxemburg in de WK-kwalificatie.