Man slaat vermeende aanrander vriendin in elkaar: drie jaar cel geëist

De man sloeg en trapte het slachtoffer tegen zijn hoofd (foto: RTV Drenthe/Wolter Klok)

ASSEN/EMMEN – Het Openbaar Ministerie (OM) heeft drie jaar cel, waarvan één jaar voorwaardelijk, tegen een 35-jarige man uit Emmen.

Hij sloeg en trapte op 13 maart een kennis in elkaar in diens huis in de Emmer wijk Angelslo. De Emmenaar had van zijn vriendin gehoord dat de kennis haar had aangerand.



De officier van justitie ziet het ernstige geweld als een poging tot doodslag. Ze wil dat dat de man na zijn celstraf wordt opgenomen in een kliniek. Hij moet worden behandeld voor onder meer agressieproblemen. Verder eiste de officier dat hij ruim 7.000 euro schadevergoeding aan het slachtoffer betaalt.



Tentharingen

De man ging op de avond van 13 maart naar het huis van de kennis aan de Weytackers in Angelslo. Hij vroeg hem of het klopte dat hij aan zijn vriendin had gezeten. Nadat de man dat twee keer ontkende, sloegen bij hem de stoppen door.



Hij sloeg de man met meerdere vuistslagen tegen de grond en beet het slachtoffer. Toen het slachtoffer op de grond lag, trapte hij een paar keer met de hak van zijn schoen op zijn hoofd “alsof hij tentharingen in de grond trapte”, aldus een getuige. Uiteindelijk raakte de man buiten bewustzijn.



Breuken

Die getuige, een andere man die in het huis was, kreeg ook klappen, maar kwam er een stuk beter vanaf. De in elkaar geslagen man moest met meerdere breuken in zijn gezicht naar het ziekenhuis. In een verklaring die hij voor de rechtbank opschreef, beschreef hij dat hij nog steeds pijn heeft en ook getraumatiseerd is door het geweld.



De verdachte is al vaker veroordeeld voor geweld. Hij is ook al vaker thuis behandeld, maar dat heeft niet geholpen. Hij zei dat hij graag wil worden opgenomen om eindelijk van zijn agressie af te komen.