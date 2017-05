Tom Hiariej naar Australië

Tom Hiariej vertrekt naar Australië (Foto: ANP / Jasper Ruhe)

VOETBAL - Tom Hiariej gaat een ver buitenlands avontuur aan in Australië. De speler van FC Groningen, die in 2012 verhuurd werd aan FC Emmen, tekent een contract van twee jaar bij Central Coast Mariners.

Zijn nieuwe club speelt in de A-League: het hoogste niveau in het Australische voetbal. De 28-jarige middenvelder had een aflopend contract bij de club uit Groningen. Dat kon hij verlengen, maar de Winschoter kiest nu dus voor Australië. Zijn nieuwe club eindigde afgelopen seizoen als achtste in een competitie van tien clubs.



Hiariej speelde meer dan tweehonderd officiële wedstrijden in Nederland, waaronder twaalf voor FC Emmen.