D66 Emmen wil nu eindelijk antwoord over veiligheid kunstgras

EMMEN - "Als het aan D66 ligt, gaan we de gok niet wagen", is het duidelijke statement van Emmer D66-raadslid Karel Eggen als het gaat om het spelen op kunstgras.

Er is al maandenlang gedoe over het rubbergranulaat, de zwarte korrelige invulling van het kunstgras, en er lijkt maar geen zekerheid te komen over of het nou veilig is voor de gezondheid of niet. D66 in Emmen houdt voet bij stuk en vindt dat het college op zoek moet naar alternatieven.Eggen stelde eind maart al vragen over de kunstgrasvelden in de gemeente Emmen. Hij noemde toen de onduidelijkheid over de gezondheidsrisico's die kleven aan het spelen op kunstgras. Rapporten van het RIVM en andere onderzoekers spreken elkaar tegen. Daardoor is er geen eenduidig antwoord op de vraag of er schadelijke of giftige stoffen in het rubbergranulaat zit.Burgemeester Eric van Oosterhout antwoordde eind maart dat de gemeente Emmen een aanvullend onderzoek van de Vereniging Sport en Gemeenten afwachtte. "Dat advies is voor ons in eerste instantie leidend", aldus Van Oosterhout toen. Hij beloofde de raad zo snel mogelijk te informeren, maar dat is tot nu toe nog niet gebeurd. Dit tot ongenoegen van D66.Een van de redenen dat Eggen de vragen over het kunstgras stelt, is voetbalvereniging SVBO. Die club krijgt twee nieuwe kunstgrasvelden en is met de gemeente in overleg over de invulling van dat veld. Het bestuur gaf onlangs aan dat door alle commotie die er is ontstaan liever ook te gaan voor een andere invulling van het kunstgras."D66 wil geen enkel risico nemen met de gezondheid van de jeugd. De risico's met betrekking tot rubbergranulaat zijn nog altijd aanwezig. We moeten niet willen dat onze kinderen later met een probleem zitten door onze keuzes", vertelt Eggen. Hij stelt morgenavond tijdens de raadsvergadering weer vragen over het kunstgras.Eggen liet eerder al aan RTV Drenthe weten samen met andere partijen aan een motie te werken, mocht er niets gedaan worden tegen het in hun ogen niet honderd procent veilige rubbergranulaat.