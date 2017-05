Theaterbezoekers Jochem Myjer kunnen tóch Ajax kijken

HOOGEVEEN - Voetbalfans die morgenavond naar de voorstelling van Jochem Myjer in Hoogeveen gaan, hoeven maar een half uur van de finale van de Europa Leaguefinale te missen.

Op Facebook laat de cabaretier, zelf voetballiefhebber, weten dat schouwburg De Tamboer de wedstrijd op een groot scherm uitzendt. In de pauze en na de show kunnen theaterbezoekers naar Ajax - Manchester United kijken, waardoor ze slechts twee keer een kwartier missen."Uiteraard hebben zowel Mourinho als Bosz toegezegd dat ze in die twee kwartieren niet zullen scoren. Ik heb Mourinho gevraagd om überhaupt niet te scoren, maar daar heeft hij niet op gereageerd", grapt Myjer in het facebookbericht.