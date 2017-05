Meer schade aan dijken door de muskusrat

ASSEN - Muskusratten, mollen en muizen hebben de afgelopen maanden meer schade aan dijken veroorzaakt in de provincie dan eerdere jaren.

Waterschap Drents Overijsselse Delta controleerde de dijken in de provincie en kwam tot deze conclusie. Ieder voorjaar en najaar doet het waterschap een controleronde langs de dijken en kijkt ze of er beschadigingen zijn.Ten opzichte van eerdere jaren was er een afname van schade door konijnen. Inspecteurs ontdekten verder nog 11 vossenholen en 46 plekken waar honden hebben gegraven.Vorig jaar waren de larven van kevers nog een groot probleem. Ze vraten de wortels van het gras weg. Nu gebeurt dat (nog) niet. Het gras heeft ook last van de plant de Japanse Duizendknoop . Door de probleemplant is de dijk minder stevig.