Catawiki verhuist naar Stationsplein

ASSEN - Catawiki verhuist begin 2018 naar het huidige onderkomen van ABN AMRO in Assen. De ruimte waar het online veilinghuis nu zit, is te klein geworden voor het snelgroeiende bedrijf.

Catawiki is een online veilingplatform voor bijzondere objecten zoals sieraden, horloges, kunst en oldtimers. Het bedrijf is in Nederland en Europa het snelst groeiende technologiebedrijf. De website is inmiddels in 14 talen beschikbaar en deze maand worden daar de talen Hongaars, Roemeens, Fins en Grieks aan toegevoegd.Op dit moment is het veilingbedrijf nog gevestigd op de derde en vierde verdieping van het stadhuis in Assen. Het bedrijf is een van de snelstgroeiende bedrijven in Europa. Afgelopen jaar zocht Catawiki dan ook naar een nieuwe geschikte locatie.Ilse Kamps, CEO van Catawiki: ''Ondanks dat we kantoren hebben in diverse buitenlandse steden, blijft Assen toch de stad waar het allemaal voor ons is begonnen. Het is een mooi pand dat we nog helemaal naar onze eigen hand kunnen zetten. Bijkomend voordeel is dat het pand pal naast het station zit, waardoor het makkelijk bereikbaar is voor onze medewerkers''.Het gebouw waar de ABN AMRO nu nog zit, is door de gemeente aangekocht in verband met de nieuwe stadsboulevard en de autotunnel naast het station. Het veilingplatform heeft met de gemeente afgesproken het pand voor tenminste vijf jaar te huren. De bank zal verhuizen naar kantoorruimte in De Nieuwe Kolk.Na 1 oktober wordt gestart met de sloop van de onderbouw van het gebouw en de verdere verbouw van het pand. Catawiki verhuist begin 2018.