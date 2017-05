Man pint met gestolen pas in Assen

De verdachte werd door een beveiligingscamera gefilmd (Foto: Politie Assen)

ASSEN – De politie in Assen is op zoek naar een man die pinde met een gestolen pas van een 80-jarige vrouw. De pinpas werd haar afhandig gemaakt door twee vrouwen die bij haar woning aan de Bremstraat aanbelden.

De vrouwen wilden gebruik maken van het toilet. De vrouw des huizes voelde geen argwaan en stemde in. Later op de dag kwam ze erachter dat er geld van haar rekening was gehaald. De bankpas werd op straat gevonden. Op camerabeelden van de pinautomaat is te zien dat een man met de pas van de vrouw gepind heeft.



Babbeltrucs

De politie waarschuwt voor dit soort babbeltrucs, die steeds vaker voorkomen. Een babbeltruc bestaat vaak uit onbekenden die bij mensen aanbellen om vervolgens met een mooie smoes naar binnen proberen te komen. Vervolgens stelen zij geld of andere waardevolle bezittingen. In veel van dat soort situaties doen de dieven zich voor als meteropnemer of reparateur. Of ze vragen om een glas water of een pen, terwijl een handlanger het huis binnenglipt.