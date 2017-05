Eis: veertig maanden cel voor neersteken vriend in Beilen

De man stak een goede vriend met een mes in zijn rug (foto: Pixabay.com/Niek Verlaan)

ASSEN/BEILEN – “Wat er is gebeurd in de nacht van 21 januari is gruwelijk.” Dat zei de officier van justitie dinsdag tijdens de rechtszaak over een steekpartij in Beilen. Een 22-jarige Beilenaar stak in de vroege ochtend een goede vriend met een mes in de rug. Daarvoor eiste de aanklaagster veertig maanden cel, waarvan tien voorwaardelijk.

Ook wil ze dat de Beilenaar ruim 25.000 euro schadevergoeding betaalt aan het 20-jarige slachtoffer en een verbod krijgt om contact op te nemen met hem en zijn familie.



De publieke tribune in de rechtbank in Assen zat vol tijdens de zaak. De mannen maakten tot de steekpartij deel uit van een grote vriendengroep in het dorp. Ook was van beide mannen familie aanwezig.



Dronken

Na het uitgaan in de nacht van 20 op 21 januari, bracht de 20-jarige man de verdachte naar huis in de buurt Beilen-West. De verdachte was volgens het slachtoffer erg dronken en vervelend.



Voor zijn huis kregen de mannen ruzie, waarbij over en weer klappen vielen. Toen de verdachte zijn huis binnenging, kwam de jongere man hem achterna. Binnen pakte de 22-jarige Beilenaar een mes, naar eigen zeggen omdat zijn vriend bleef slaan en hij van hem af wilde.



Toen hij het mes zag en hij naar buiten wilde lopen, voelde het slachtoffer naar eigen zeggen opeens enorme pijn in zijn onderrug. Hij viel buiten op straat en kreeg daarna nog meerdere vuistslagen in het gezicht. Dit was ook te zien op beelden van beveiligingscamera’s bij het huis.



Pijn

Het 20-jarige slachtoffer werd met een doorboorde lever en naar het UMCG gebracht, waar hij op de intensive care belandde. Mogelijk houdt hij altijd pijn als gevolg van de messteek, schreef hij in zijn slachtofferverklaring .



De 22-jarige man kon zich naar eigen zeggen niet herinneren dat hij het slachtoffer met het mes had geraakt. Hij zei in de rechtbank dat zijn vriend juist erg agressief was en hij minder.



“Als u maar een klein tikje hoger of opzij had gestoken, was dit fataal geweest voor het slachtoffer”, sprak de officier hem toe. “En dan was u ook nog laveloos. Dit had heel anders kunnen aflopen. Ik vind poging tot doodslag bewezen.”



Op 6 juni doet de rechtbank uitspraak.