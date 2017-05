​Tropisch weer in aantocht: hier kunt u zwemmen

ASSEN - Er is tropisch weer in aantocht, dus veel mensen gaan de komende dagen op zoek naar verkoeling.

RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag verwacht tropische temperaturen voor dit weekend, met op zaterdag zo'n 28 graden en zondag mogelijk meer dan 30 graden.Wie met die hoge temperaturen een frisse duik wil nemen, kan in Drenthe prima terecht. Alle Drentse meren en recreatieplassen zijn ook dit jaar weer beoordeeld met minstens een voldoende door het Europees Milieuagentschap.De kwaliteit van het Drentse zwemwater is overigens wel gedaald ten opzichte van 2015. In dat jaar werd 95,1 procent van de Drentse zwemwateren nog met 'uitstekend' beoordeeld. Vorig jaar was dat nog 90,2 procent.Daarmee staat Drenthe op de tweede plek. Alleen Limburg heeft relatief meer 'uitstekende' zwemplassen. Bijna 91 procent van de Limburgse zwemwateren kreeg de hoogste beoordeling.Landelijk gezien steeg de kwaliteit van het zwemwater. In 2016 was bijna 95 procent van het zwemwater minstens van voldoende kwaliteit. In 2015 was dat nog minder dan 90 procent.