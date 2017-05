Zeven jaar cel voor overvaller Bruntinge

ASSEN/BRUNTINGE – Een 30-jarige man uit het Noord-Hollandse Hoogkarspel is door de rechtbank in Assen veroordeeld tot vijf jaar cel. Hij krijgt de straf voor de overval op kunstenares Roos Nagtegaal (93) uit Bruntinge en meerdere diefstallen.

Ondanks dat de man altijd heeft ontkend dat hij, samen met een kennis uit Grootebroek, op 27 december 2015 de hoogbejaarde vrouw overviel, vindt de rechtbank in Assen dat er genoeg bewijs is.De Hoogkarspeler is eerder veroordeeld tot vijf jaar cel voor een woningoverval in 2010. Van die straf heeft hij tweederde deel uitgezeten. De rechtbank heeft dinsdag bepaald dat hij nu ook de rest van die straf moet gaan uitzitten. Daardoor verdwijnt de 30-jarige man nu voor ruim zeven jaar achter de tralies.Op 27 december 2015 belden twee mannen aan bij Roos Nagtegaal. Toen ze open deed, pakte de ene man haar bij de arm en hield haar vast. De ander stal porselein uit een vitrine in haar huis. Ook namen de mannen twee schilderijen mee van haar overleden man, kunstenaar Jan Nagtegaal.De mededader, een 27-jarige man uit Grootebroek, heeft de overval wel bekend. Hij is in februari veroordeeld tot twee jaar cel . Hij werd twee weken geleden als getuige gehoord in de zaak van de Hoogkarspeler.De Hoogkarspeler is ook veroordeeld voor het stelen van de auto waarmee de mannen op 27 december naar Bruntinge reden. Die stal hij in Enkhuizen. Hij moet de eigenaar ruim 8.000 euro schadevergoeding betalen. Verder is hij veroordeeld voor benzinediefstallen in Den Oever en Hoogeveen