Fan wil Nicky Hayden eren tijdens warming-up TT

MOTORSPORT - Robert Oosting, een motorsportfanaat en fan van Nicky Hayden in het bijzonder, wil tijdens de TT op een speciale manier de gisteren overleden coureur herdenken. Via facebook hoopt hij zoveel mogelijk toeschouwers te benaderen.

Oud-TT-winnaar Hayden overleden

Hayden, die in 2006 de TT van Assen, won overleed gisteren aan de gevolgen van een fietsongeluk in Italië.'Zondag 25 juni is de TT. Het zou prachtig zijn als alle toeschouwers op een wit A4 het nummer 69 in het zwart erop zetten en dan gaan staan tijdens de warming-up lap van de MotoGP om een prachtig eerbetoon te geven aan Nicky Hayden', luidt zijn boodschap.Oosting hoopt dat zijn idee zoveel mogelijk wordt gedeeld en dat nummer 69, het legendarische nummer van Hayden, over de hele wereld te zien zal zijn tijdens de warming up-ronde van de MotoGP, in Assen.