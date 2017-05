Lorenzo Valente naar HZVV

Lorenzo Valente gaat naar HZVV (Foto: Pixabay)

VOETBAL - Voetbalclub HZVV heeft Lorenzo Valente voor komend seizoen gestrikt. De speler komt over van SC Cambuur, waar hij onder contract stond.



De 19-jarige voetballer begon z’n carrière bij het Groningse GVAV-Rapiditas. Hij maakte vervolgens de overstap naar FC Groningen, waar hij drie seizoenen in de jeugd speelde. Na vier jaar Be Quick verhuisde hij naar Cambuur, waar hij het afgelopen seizoen speelde. Hij maakte geen minuten in de hoofdmacht van de Leeuwarders.



De club beschrijft Valente als een speler met een goeie pass. Ook beschikt hij over een goede actie en scorend vermogen. Spelend op ‘10’ is de favoriete positie van Valente.