'Ik wist niet dat ik de eerste Drent in een Europese finale was'

EMMEN/ENSCHEDE - Even leek het erop dat de Europa League-finale van morgenavond mogelijk een Drents tintje zou krijgen. Uiteindelijk is Ajacied Daley Sinkgraven uit Meppel niet geselecteerd voor de wedstrijd tegen Manchester United.

Het was een heel leuke ervaring Jaap Bos

Daarmee blijft Jaap Bos uit Emmen de enige Drent die, voor zover bekend, ooit een Europese finale speelde. "Dat verbaast me", reageert hij nuchter. "Ik wist niet dat ik de eerste was. Ik dacht altijd dat Jan van Beveren dat was, maar die schijnt in Amsterdam te zijn geboren."Toch vindt Bos het wel leuk dat hij de enige Drent is met een Europese finale op zijn naam. "Het is al lang geleden, maar dat was natuurlijke een prachtige tijd."In het seizoen 1974/1975 stond de toen 22-jarige Bos met FC Twente tegenover het Duitse Borussia Mönchengladbach in de UEFA Cup. Toen werd de finale nog over twee wedstrijden gespeeld. De uitwedstrijd eindigde zonder doelpunten: 0-0."Voor de thuiswedstrijd zat er dus behoorlijk wat spanning op. Maar als je het veld opgaat, is dat over." In eigen huis verloren de Tukkers met maar liefst 5-1. "Het was al snel afgelopen, we stonden binnen tien minuten 2-0 achter.""Het was toch wel een enorme teleurstelling", weet Bos nog. "Maar zij waren veel te sterk. In de thuiswedstrijd deed Jupp Heynckes wel mee en scoorde hij drie keer."Lang werd er niet gerouwd om de verloren finale. "Ondanks het verlies hebben we er na die tijd nog een leuke avond van gemaakt, ook met het publiek. Het was toch een heel leuke ervaring."Bos denkt dat Ajax morgen een lastige avond krijgt tegen Manchester United. "In de wedstrijden tegen Olympique Lyon en Schalke 04 had Ajax heel goede fases, maar vooral in de uitwedstrijden slechte fases. Maar als de as van het veld in vorm is, met Davinson Sanchez, Hakim Ziyech en Kasper Dolberg, dan heb je echt wel een kans."Toch ziet Bos Ajax niet zo snel winnen. "Ik denk dat een verlenging het hoogst haalbare is, daarin kan het weer alle kanten op. Maar ik hoop natuurlijk dat Ajax wint."