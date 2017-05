Herdenking Bovensmilde: 'Het is lekker gijzelweer'

Eveline van der Vliet en Mitji Hully op de plek waar de school stond (foto: RTV Drenthe/Petra Wijnsema)

BOVENSMILDE - Het is vandaag veertig jaar na het begin van de Molukse treinkaping bij De Punt en de gijzeling van de school in Bovensmilde. Leerlingen die destijds werden gegijzeld, houden dit jaar voor het eerst sinds tien jaar geen collectieve herdenking.

"Simpelweg omdat we onze doelen bereikt hebben. We geloven ook niet in dingen maar eindeloos voort laten slepen", zegt Eveline van der Vliet, leerling op de school tijdens de gijzeling.



Ontmoetingsplaats

Ook speciale stichtingen die de banden tussen de Nederlandse en Molukse gemeenschappen in Bovensmilde bevorderen, zijn opgeheven. Zoals de stichting BrinkBaru, die een groene ontmoetingsplaats realiseerde op de plek waar de school stond. "Het is nu een speelplek geworden voor kinderen. Wij hebben daarnaast veel gedaan aan kunst en cultuur, om mensen nader tot elkaar te brengen. En dat we het hebben over moeilijke onderwerpen, zoals onderlinge vooroordelen over elkaar. We moeten nader met elkaar kennismaken", zegt Mitji Hully, voormalig lid van de stichting BrinkBaru.



'Blij mens'

Van der Vliet werd vanochtend anders wakker dan tien jaar geleden. "Ik stond vanochtend op en ik zei tegen mijn man: het is lekker gijzelweer. Het is exact, en het is werkelijk alsof de duvel er mee speelt, hetzelfde mooie, warme, zonnige weer als toen in 1977. Ik zit hier, in tegenstelling tot tien jaar geleden, ongelooflijk veel relaxter en in zekere zin stukken gelukkiger bij dan op dat moment. Ik ben een blij mens."



Verdriet verleden tijd

Tien jaar geleden zijn oud-leerlingen van de school begonnen om collectief de gebeurtenis te herdenken. Dit jaar dus niet meer. "De eerste keer zou ik nooit meer vergeten, omdat we uitermate angstige gevoelens hadden. De laatste herdenking hebben we eigenlijk met een groot feest gedaan. Barbecue, muziek en kletsen. Super relaxt. En op een prachtige manier afscheid nemen van het verdriet van het verleden", aldus Van der Vliet.



Intensieve therapie

De gebeurtenissen hebben logischerwijs veel impact gehad op Van der Vliet. "Het heeft veel gekost. Niet alleen tijd, maar ook relaties, vriendschappen en mijn bedrijf wat ik had. Ik heb uiteindelijk zo'n beetje 2,5 jaar intensieve therapie gehad, dagelijks. Uiteindelijk de fase dat je het zelf probeert en sindsdien is het eigenlijk goed gegaan met mij."