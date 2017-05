Autokrasser uit Assen handelde in opdracht van stemmen

Een 28-jarige man stond vandaag voor de rechtbank op verdenking van vandalisme (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - Een 28-jarige man stond vandaag voor de rechtbank op verdenking van vandalisme. De verdachte gaf aan dat stemmen in zijn hoofd hem manipuleerden om auto’s te bekrassen en ruiten van huizen in Assen in te gooien.

De vernielzucht vond plaats tussen eind november 2016 en half januari 2017. Vanuit de wijken Lariks en Noorderpark kreeg de politie zo’n veertig aangiften binnen van gedupeerden. De vernielingen zorgden voor veel onrust in beide buurten.



Al eerder veroordeeld

De verdachte, die zelf in het gebied woonde, meldde zich in januari zelf bij de politie en bekende dat hij de dader was. Toen hij na korte tijd weer vrij kwam en er opnieuw aangiften binnenkwamen, werd hij opnieuw opgepakt en overgeplaatst naar een psychiatrische kliniek in Zuidlaren. Daar zit hij nog steeds.



In 2014 werd de man al veroordeeld tot opname in een psychiatrische kliniek. In de periode dat hij de misdrijven in Assen pleegde, zat hij in psychose, aldus een psychiater die hem onderzocht.



Eis

Het Openbaar Ministerie eiste vandaag een opname van één jaar in een psychiatrisch ziekenhuis tegen de schizofrene man. Omdat hij psychisch ziek is, is hij volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard en eiste het OM geen celstraf. De man was zelf niet bij de rechtszaak.



In totaal dienden vijftien gedupeerden tijdens de rechtszaak een schadeclaim in. Het gaat om bedragen van 800 tot 1.200 euro per persoon.



Op 6 juni doet de rechtbank uitspraak.