Vivianne Miedema naar Arsenal

VOETBAL - Vivianne Miedema uit Hoogeveen speelt volgend seizoen voor Arsenal. De 20-jarige spits vertrekt na drie seizoenen bij Bayern München.

Vorige week gaf ze al aan te zullen vertrekken bij de Duitse club, waarmee ze twee keer landskampioen werd.Bij Arsenal speelt Miedema samen met landgenotes Sari van Veenendaal, Dominique Janssen en Daniëlle van de Donk.Miedema begon met voetbal bij HZVV in Hoogeveen. Via De Weide vertrok ze naar sc Heerenveen waar ze op 15-jarige leeftijd haar debuut maakte in de eredivisie. Daarmee was ze de jongste debutante ooit.[tweet: https://twitter.com/VivianneMiedema/status/867020290290745344