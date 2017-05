Hondsruggemeenten trekken samen op voor promotie regio

De Hondsruggemeenten willen de krachten bundelen voor promotie van de toeristische regio (foto: archief RTV Drenthe)

GIETEN - De gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen en Tynaarlo gaan de mogelijkheden onderzoeken voor gezamenlijke promotie van de toeristische Hondsrugregio.

Volgens de gemeenten overnachtten in 2015 bijna vijf miljoen toeristen in het gebied. Aan dagtochten werd volgens hen in datzelfde jaar ongeveer 150 miljoen euro uitgegeven, bijna de helft van de uitgaven in heel Drenthe.



Stichting

"De Hondsrug wordt gezien als een natuurlijke en logische eenheid binnen Drenthe, wat nog eens wordt versterkt door de oprichting van Stichting Hondsrug Unesco Geopark. Die stichting is in hetzelfde gebied actief en heeft een eigen specifieke rol op het gebied van toerisme. Het Geopark is vanaf het begin van de samenwerking aangesloten, omdat zij ook de meerwaarde ervan inzien", laten de gemeenten weten.



Krachten bundelen

De promotie van het 'toeristische product' wordt nu nog door verschillende organisaties gedaan. "De gemeenten zijn van mening dat het bundelen van de krachten een logische volgende stap is om te komen tot één krachtige samenwerkingsorganisatie."



Binnenkort selecteren de gemeenten een bureau om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren.

Door: Jeroen Kelderman Correctie melden